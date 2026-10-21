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Онколог Минздрава опроверг тезис о том, что стресс вызывает рак

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Формула «стресс вызывает рак» не соответствует уровню доказательств, сообщил член-корреспондент РАН, директор Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба - филиала «НМИЦ радиологии» Минздрава России Сергей Иванов на XXI Национальном конгрессе терапевтов.

«Изучаются нейроэндокринные, иммунные и поведенческие механизмы, но формула "стресс вызывает рак" не соответствует уровню доказательств», - говорится в презентации Сергея Иванова, подготовленной совместно с главным онкологом Минздрава России Андреем Каприным.

По словам специалиста, наибольший вклад в развитие онкологических заболеваний вносят курение, употребление алкоголя и инфекции. Кроме того, на развитие опухолей могут повлиять избыточная масса тела, недостаточная физическая активность, отдельные факторы питания, загрязнение воздуха, УФ-излучение и профессиональные канцерогенные воздействия, пишет РИА Новости.

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