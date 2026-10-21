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Бесплатную юридическую помощь хотят сделать доступнее для жителей Псковской области

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Разобраться с документами, защитить свои права или решить спорный вопрос без помощи юриста бывает непросто. Как сделать бесплатную юридическую помощь доступнее для жителей Псковской области, обсудили на рабочем совещании в региональном управлении Министерства юстиции России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: управление Минюста России по Псковской области

Встречу провёл начальник регионального управления министерства юстиции Сергей Самолётов. В обсуждении участвовали уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, министр юстиции региона Марина Чамкина, представители адвокатского сообщества, юридических организаций и учебных заведений.

Участники встречи обсудили, как улучшить работу организаций, которые оказывают бесплатную юридическую помощь, и информировать жителей о возможности её получить.

Особое внимание уделили выездным приёмам в муниципальных округах области. К работе Государственного юридического бюро предложили активнее привлекать адвокатов, чтобы жители могли получить консультацию специалистов по месту проживания.

Отдельно рассмотрели вопросы правовой поддержки участников СВО и членов их семей. Также обсудили проведение совместных консультаций, повышение правовой грамотности населения и сотрудничество с учебными заведениями.

Кроме того, участники совещания отметили необходимость активнее использовать информационную систему «Правовая помощь» и портал «Вправе.рф». 

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