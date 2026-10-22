Министр природных ресурсов Псковской области выступит на «Дне воды» в Армении

Министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов примет участие в мероприятиях «Дня воды» в рамках 17-й сессии конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии. Мероприятия пройдут в павильоне Российской Федерации в Ереване 22 октября с 14.00 до 17.00, об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в министерстве.

Виктор Мусатов выступит с докладом «Комплексный подход к управлению природными ресурсами Псковского Поозерья» в рамках панельной дискуссии «Россия – Беларусь: экосистемный подход к интегрированному управлению водными ресурсами и сохранению биоразнообразия».

Также министр примет участие в сессии «Актуальные практические примеры трансграничного водного партнёрства по интегрированному управлению водными ресурсами и сохранению биоразнообразия», где будут рассматриваться примеры сотрудничества разных стран.

«Участие в мероприятиях позволит представить опыт Псковской области в области комплексного управления природными ресурсами, а также обсудить подходы к сохранению водных экосистем и биологического разнообразия», – рассказала инженер 1-й категории отдела лесного планирования и экспертизы Алина Сысоева.

17-я сессия конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии посвящена вопросам сохранения биоразнообразия и международного взаимодействия в этой сфере. «День воды» станет площадкой для обсуждения практических подходов к управлению водными ресурсами и развития трансграничного сотрудничества.