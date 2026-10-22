Готовность региона к отопительному сезону обсудят депутаты на парламентском часе

Очередная, 3-я сессия Законодательного Собрания Псковской области назначена на 29 октября. Совет Собрания под руководством председателя Бориса Елкина утвердил дату проведения пленарного заседания и проект повестки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Заксобрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Депутаты планируют рассмотреть 27 вопросов. Среди них – проект закона о государственной поддержке студенческих отрядов и законодательная инициатива о включении Псковской области в федеральный пилотный проект по предоставлению услуг гостевых домов.

По предложению уполномоченного при губернаторе по взаимодействию с Заксобранием Александра Котова в проект повестки включён вопрос, связанный с выдачей разрешений на охоту.

Председатель комитета по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию Андрей Козлов подтвердил, что соответствующий проект закона проработан и готов к рассмотрению.

«Были обращения от граждан, и в связи с этим мы меняем правовой механизм выдачи охотничьих разрешений», – пояснил вице-спикер.

Председатель комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту Дмитрий Быстров предложил коллегам провести на октябрьской сессии парламентский час о готовности региона к прохождению отопительного сезона.

«Предложение действительно актуальное на данный момент. Не первый год у нас возникают вопросы, связанные с отоплением. Поэтому, думаю, что если мы заслушаем на сессии доклад правительства, то это будет полезно и для депутатов, и для наших избирателей», – поддержал коллегу Борис Елкин и члены Совета Собрания.

Отдельный блок вопросов предстоящей сессии касается персонального состава сформированных в Собрании комиссий и делегирования депутатов в постоянные комитеты Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Кроме того, в повестке – пакет законопроектов с уточнением описания границ муниципальных образований, входящих в состав нескольких районов области.

Пленарное заседание начнётся в 11:00 в актовом зале правительства Псковской области. Прямая трансляция будет вестись на официальном сайте Собрания и в социальной сети «ВКонтакте».