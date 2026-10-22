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Готовность региона к отопительному сезону обсудят депутаты на парламентском часе

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Очередная, 3-я сессия Законодательного Собрания Псковской области назначена на 29 октября. Совет Собрания под руководством председателя Бориса Елкина утвердил дату проведения пленарного заседания и проект повестки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Заксобрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Депутаты планируют рассмотреть 27 вопросов. Среди них – проект закона о государственной поддержке студенческих отрядов и законодательная инициатива о включении Псковской области в федеральный пилотный проект по предоставлению услуг гостевых домов.

По предложению уполномоченного при губернаторе по взаимодействию с Заксобранием Александра Котова в проект повестки включён вопрос, связанный с выдачей разрешений на охоту.

Председатель комитета по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию Андрей Козлов подтвердил, что соответствующий проект закона проработан и готов к рассмотрению.

«Были обращения от граждан, и в связи с этим мы меняем правовой механизм выдачи охотничьих разрешений», – пояснил вице-спикер.

Председатель комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту Дмитрий Быстров предложил коллегам провести на октябрьской сессии парламентский час о готовности региона к прохождению отопительного сезона.

«Предложение действительно актуальное на данный момент. Не первый год у нас возникают вопросы, связанные с отоплением. Поэтому, думаю, что если мы заслушаем на сессии доклад правительства, то это будет полезно и для депутатов, и для наших избирателей», – поддержал коллегу Борис Елкин и члены Совета Собрания.
 

Отдельный блок вопросов предстоящей сессии касается персонального состава сформированных в Собрании комиссий и делегирования депутатов в постоянные комитеты Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Кроме того, в повестке – пакет законопроектов с уточнением описания границ муниципальных образований, входящих в состав нескольких районов области.

Пленарное заседание начнётся в 11:00 в актовом зале правительства Псковской области. Прямая трансляция будет вестись на официальном сайте Собрания и в социальной сети «ВКонтакте».

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Уполномоченный по взаимодействию с Законодательным Собранием и представительными органами муниципалитетов.

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области.

Быстров Дмитрий Михайлович

Быстров Дмитрий Михайлович

Депутат Законодательного Собрания Псковской области.

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Председатель Законодательного Собрания Псковской области.

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