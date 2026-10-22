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Почти 20 человек посетили врача-онколога на выезде в филиал «Новосокольнический»

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Выездной прием пациентов провела врач-онколог в филиале Невельской межрайонной больницы «Новосокольническом» 20 октября. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный врач учреждения Олеся Голубева, прием посетили 18 человек.

В рамках регулярных выездов специалисты осуществляют диспансерное наблюдение за онкологическими больными, позволяя жителям отдаленных районов получать качественную медицинскую помощь без необходимости ехать в областной или районный центр.

Выездную бригаду в филиал «Новосокольнический» составили врач-онколог Диана Степанова и медицинская сестра Марина Мануилова. Визиты в районы, входящие в состав Невельской межрайонной больницы, проводятся на ежемесячной основе. 

Чтобы консультация прошла максимально эффективно и быстро, необходимые дообследования назначаются и сдаются пациентами еще до визита врача — перечень анализов зависит от установленного диагноза. На самом приеме онколог обсуждает с пациентом результаты, определяет объем исследований для следующего этапа и назначает дату следующей явки.

Если в ходе осмотра выявляются отклонения или отрицательная динамика заболевания, пациент немедленно направляется на углубленную консультацию в Псковский областной онкологический диспансер или его Великолукский филиал.

По итогам визита в филиал «Новосокольнический» 20 октября было принято 18 человек. Из них 12 пациентов прошли плановое диспансерное наблюдение, а трое из оставшихся шести обратившихся, в связи с необходимостью уточнения состояния или корректировки лечения, были направлены на консультацию в Великолукский онкодиспансер.

«Подобные выездные бригады позволяют онкологам держать на постоянном контроле состояние пациентов, оперативно реагировать на изменения в их здоровье и обеспечивать преемственность лечения на всех этапах», — заключила Олеся Голубева.
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