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Правительство увеличит срок больничного для ухода за ребенком

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Правительство на 30 дней увеличит максимальный срок больничного по уходу за ребенком, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По действующим правилам в зависимости от недуга и возраста ребенка в год представляется от 45 до 120 оплачиваемых дней.

«Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но даже и максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов», — сказал Мишустин на заседании.

На этот же срок продлят и финансовую помощь, пишут РИА Новости

Кроме того, премьер отметил, что президент Владимир Путин ждет от правительства эффективной работы для повышения качества жизни людей.

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