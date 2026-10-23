Россияне стали в два раза больше тратить на медицинские услуги

Расходы на платную медицину в России по итогам этого года могут превысить 14 тысяч рублей на человека — это в два раза больше по сравнению с 2020 годом, заявили в Национальном рейтинговом агентстве.
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Существеннее всего, по словам экспертов, подорожали стоматология, первичный прием врача-специалиста, стационарное лечение и лабораторная диагностика.
Цены на прием врачей и обследования растут гораздо быстрее, чем доходы населения, сказала в беседе с редакцией руководитель департамента ДМС страховой компании «Двадцать первый век» Виктория Галицкая.
Стремительный рост цен может привести к снижению доступности платной медицины, сошлись во мнении эксперты. В результате пациенты могут чаще откладывать визиты к врачу и отказываться от плановых обследований, пишут «Известия».