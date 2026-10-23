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Мошенники обещают россиянам активировать в iPhone Duo недоступные функции

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В преддверии старта продаж складного iPhone Duo мошенники обновили схемы обмана россиян. Они предлагают за отдельную плату включить функции, ограниченные в России, в том числе 5G и Apple Pay. Для этого пользователей могут убеждать войти в чужую учетную запись Apple. В результате владелец рискует потерять доступ к устройству и своим данным, рассказали эксперты по кибербезопасности.

Изображение сгенерировано нейросетью

Схемы с платной активацией 5G стали актуальны после того, как Главный радиочастотный центр разрешил крупным операторам разворачивать сети пятого поколения, рассказал руководитель сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО Сергей Трухачев. По его словам, выход новых моделей iPhone дополнительно повышает интерес к подобным предложениям.

Мошенники предлагают авторизоваться на смартфоне в специальной учетной записи iCloud или Apple Account, зарегистрированной в стране, где доступ к 5G разрешен.

Однако вход в чужой аккаунт может привести к блокировке устройства или потере контроля над ним.

«Мошенники используют различные легенды. Например, фальшивые предзаказы: злоумышленники создают сайты и объявления, внешне похожие на страницы известных магазинов и маркетплейсов. Они обещают гарантированно доставить устройство из первой партии и требуют частичную или полную предоплату», — рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

Некоторые предложения по «разблокировке» можно распознать без специальных технических знаний. Например, в iPhone Duo вместо Face ID используется сканер отпечатков пальцев Touch ID. Добавить полноценное распознавание лица программным способом или перепрошивкой невозможно. Для работы iMessage также не требуется покупать специальную лицензию или оплачивать отдельную активацию, пишут «Известия».

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