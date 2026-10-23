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Двух великолучан обвиняют в несообщении о подготовке диверсии

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Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей города Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСБ России по Псковской области, они подозреваются в несообщении о преступлении (ст. 205.6 Уголовного кодекса РФ).

В декабре 2025 года сотрудники УФСБ при попытке поджога шкафа управления электрообогревом на железной дороге задержали жительницу города Великие Луки. В настоящее время уголовное дело по её обвинению в государственной измене по ст. 275 УК РФ и в покушении на диверсию группой лиц по предварительному сговору по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ рассматривает Псковский областной суд.

«Установлено, что фигуранты достоверно знали о её намерении за денежное вознаграждение от неустановленного пользователя мессенджера Telegram совершить поджог объекта транспортной инфраструктуры, расположенного на территории Великолукского района. Однако о её преступном умысле они не сообщили в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлениях», - пояснили в УФСБ.

Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.

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