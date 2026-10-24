Александр Козловский обсудил развитие отечественного машиностроения на форуме «Российский промышленник»

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» и руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский принял участие в юбилейном международном форуме-выставке «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

В рамках 30-го форума Александр Козловский принял участие в заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также в расширенном заседании Координационного совета отделений РСПП в Северо-Западном федеральном округе.

В качестве руководителя Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области, отраслевого эксперта и председателя Экспертного совета по электротехнической и кабельной промышленности он выступил с докладом о развитии отечественного машиностроения.

«Выступление посвятил бюджетным возможностям и поддержке отрасли, защите внутреннего рынка при помощи соответствующих законодательных механизмов, достижениям и ограничениям локализации, оставшимся барьерам для импортозамещения, технологической независимости и эффективности производства», — рассказал Александр Козловский.

Он отметил, что форум стал площадкой для содержательной дискуссии и обмена мнениями о перспективах развития отрасли.

«Мы с коллегами обменялись мнениями и видением развития отрасли, что является важной составляющей частью в том числе и законотворческой работы», — подчеркнул депутат.