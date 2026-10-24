 
Общество

Александр Козловский обсудил развитие отечественного машиностроения на форуме «Российский промышленник»

0

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» и руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский принял участие в юбилейном международном форуме-выставке «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

В рамках 30-го форума Александр Козловский принял участие в заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также в расширенном заседании Координационного совета отделений РСПП в Северо-Западном федеральном округе.

В качестве руководителя Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области, отраслевого эксперта и председателя Экспертного совета по электротехнической и кабельной промышленности он выступил с докладом о развитии отечественного машиностроения.

«Выступление посвятил бюджетным возможностям и поддержке отрасли, защите внутреннего рынка при помощи соответствующих законодательных механизмов, достижениям и ограничениям локализации, оставшимся барьерам для импортозамещения, технологической независимости и эффективности производства», — рассказал Александр Козловский.

Он отметил, что форум стал площадкой для содержательной дискуссии и обмена мнениями о перспективах развития отрасли.

«Мы с коллегами обменялись мнениями и видением развития отрасли, что является важной составляющей частью в том числе и законотворческой работы», — подчеркнул депутат.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026