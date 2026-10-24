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Ретроградный Меркурий продлится до 13 ноября: какие решения лучше отложить

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Ретроградный Меркурий в 2026 году в третий раз повлияет на привычный ритм жизни с 24 октября по 13 ноября. По мнению астрологов, этот период может сопровождаться задержками в делах, недоразумениями и необходимостью возвращаться к нерешённым вопросам.

Изображение сгенерировано нейросетью

С астрономической точки зрения ретроградное движение Меркурия — оптическая иллюзия. Земля и Меркурий движутся вокруг Солнца с разной скоростью, из-за чего с Земли кажется, будто планета замедляется и движется в обратном направлении. Физически Меркурий не меняет направление движения.

Астролог Юлия Рольник связывает влияние Меркурия с информацией, документами, договорами, перепиской, поездками, учёбой, экзаменами и переговорами. По её словам, в период ретроградного движения в этих сферах могут возникать задержки, ошибки и отмены.

«Именно поэтому ретроградного Меркурия боятся: растёт риск недоразумений, задержек, сбоев техники, ошибочно подписанных бумаг. Но это не катастрофа, а особый режим работы — это время ревизий, переделок, исправлений», — отмечает эксперт.

Что не рекомендуют делать в период ретроградного Меркурия

Покупать технику и электронику без тщательной проверки. По астрологическим представлениям, в этот период гаджеты и бытовая техника могут чаще выходить из строя, а покупки — оборачиваться возвратами и обменами. Если приобретение нельзя отложить, рекомендуется сохранять чеки, гарантийные документы и упаковку, а также внимательно проверять товар перед покупкой.

Подписывать важные договоры без дополнительной проверки. Особую осторожность советуют проявлять при заключении контрактов, оформлении аренды и сделках с недвижимостью. Астрологи рекомендуют внимательно читать документы, уточнять непонятные условия и при необходимости обращаться за консультацией к юристу.

Отправляться в путешествия без подготовки. Перепутанные даты, потерянный багаж, отмены рейсов и забытые документы — среди возможных неприятностей, которые астрологи связывают с ретроградным Меркурием. Чтобы снизить обычные дорожные риски, советуют заранее проверять билеты и бронирования, делать копии документов и оставлять запас времени на дорогу.

Запускать новые проекты и бренды. В частности, астрологи советуют использовать этот период для доработки сайтов, тестирования продуктов и исправления ошибок, а масштабные запуски по возможности перенести на более поздний срок.

Принимать кардинальные решения под влиянием эмоций. Увольнение, развод, переезд и другие серьёзные перемены, по мнению астрологов, требуют взвешенного подхода. Если решение принято в эмоциональном порыве, рекомендуется взять паузу и ещё раз обдумать мотивы, пишет РИА Новости.

При этом перечисленные рекомендации относятся к астрологическим представлениям: научных доказательств того, что ретроградное движение Меркурия влияет на работу техники, исход договоров или поведение людей, нет.

В период ретроградного Меркурия в Скорпионе астрологи также советуют уделить внимание семейным вопросам, дому и отношениям с близкими. Это время предлагают использовать для уточнения договорённостей, пересмотра бытовых вопросов и планов, связанных с жильём.

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