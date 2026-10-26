Рэп-исполнитель Миша Маваши умер в возрасте 41 года

Основатель движения «Северный человек» и бывший рэпер Миша Маваши умер в возрасте 41 года, сообщил его представитель.

Фото : Миша Маваши / ВКонтакте

«Вынужден сообщить, что у нас произошла трагедия. Михаил Федорович Маваши сегодня ночью, с 24 на 25 октября, умер ввиду несчастного случая. Подробностей пока никаких не будем сообщать. Разбираемся в ситуации. Все в шоке», — сказал его представитель на видео, опубликованном в Telegram-канале исполнителя.

Михаил Маваши (Михаил Ниц) родился 29 января 1985 года. С 2009-го занимался музыкой. В 2014 году основал сайд-проект «ЦельРазгром», за время его существования выпустил два альбома. Спустя четыре года создал музыкальный коллектив «МАВАШИ group».

Артист выступал в поддержку проведения специальной военной операции. В конце 2022-го основал движение «Северный человек» с целью консолидации славян и помощи русским людям в сложных ситуациях. Осенью 2023 года совершил поездку в зону боевых действий и доставил гуманитарную помощь российским военным, пишет РИА Новости.

В 2025-м Винницкий городской суд Украины заочно приговорил Маваши к восьми годам тюрьмы и конфискации имущества.

Как сообщает «МК в Пскове», последний визит Маваши в Псков состоялся в августе 2024 года. Артист прибыл в регион с гуманитарной миссией. В ходе этой поездки он лично встретился с военнослужащими легендарной 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной в Пскове, а также с бойцами 106-й дивизии ВДВ, выразив им свою поддержку.