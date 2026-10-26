Пскович выплатил 233 тысячи рублей алиментов после ограничения водительских прав

Пскович погасил долг по алиментам в 233 тысячи рублей после ограничения водительских прав. Возможность сесть за руль оказалась весомым аргументом для должника, который долгое время не спешил исполнять родительские обязанности, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

Мужчина задолжал на содержание ребёнка 233 тысячи рублей. Судебные приставы применили к нему целый комплекс мер принудительного исполнения: вынесли постановление о временном ограничении на выезд за пределы России, установили запрет на регистрационные действия с автомобилем, а также ограничили должника в специальном праве — управлении транспортными средствами.

Когда водительское удостоверение перестало давать возможность законно управлять автомобилем, должник пересмотрел своё отношение к накопившейся задолженности. После введения ограничения он выплатил алиментный долг в полном объёме.

При этом работа по исполнению решения суда продолжается. Для обеспечения регулярного поступления средств на содержание ребёнка судебные приставы будут удерживать часть заработной платы мужчины.