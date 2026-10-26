День освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Усвятский округ

День освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает сегодня Усвятский муниципальный округ. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

«Мы склоняем головы перед теми, кто отстоял свободу нашей страны. Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла и всем, кто в тяжелейшие послевоенные годы восстанавливал города и поселки нашей области. Стойкость духа героев Великой Отечественной войны, их безграничная преданность Родине и сегодня вдохновляют наших бойцов, которые стоят на защите национальных интересов России. Благодарю всех, кто ежедневным трудом развивает Усвятский район, заботится о людях и создает условия для процветания края. Желаю всем жителям крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!» - написал глава региона.

Напомним, советские части держали активную оборону в районе поселка Усвяты около 20 месяцев. Неоднократные попытки фашистов выбить их с занимаемых рубежей и захватить Усвяты были безуспешными. Активной обороной войска Красной Армии сорвали план противника нанести удар с фланга и тыла. Враг понес большие потери.

6 октября 1943 года начался период боевых действий войск Советской Армии в районе Усвят. 47-я стрелковая дивизия пошла в наступление. Это было сделано в соответствии с планами Невельской наступательной операции. В результате развернувшегося наступления оставшаяся в оккупации территория района была полностью освобождена.