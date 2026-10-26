До +14 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области 27 октября

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 27 октября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью пройдет небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. Ожидается ветер южных направлений умеренный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днем столбик термометра покажет от +9 до +14 градусов.

В Пскове ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем будет варьироваться от +11 до +13 градусов.

Атмосферное давление низкое.