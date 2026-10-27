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Почти 50% псковичек получали положительную реакцию работодателя на беременность – опрос

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Положительную реакцию работодателя на новости о беременность отметили 47% матерей, нейтральную — 27%, отрицательную — 7%. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob на основе опроса, который прошел с 8 по 21 октября. В нем приняли участие женщины, имеющие детей до 3 лет.

Изображение сгенерировано нейросетью

59% жительниц Пскова сообщают работодателю о том, что беременны, еще в первом триместре. 11% делятся новостями во втором триместре, а 4% — не ранее седьмого месяца.

Женщины до 40 лет отмечали позитив руководства чаще, чем те, кто старше. Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц о недовольстве руководителя рассказали 5%, а среди тех, чья зарплата выше 150 тысяч, — 9%.

В коллективах на новость о беременности коллеги в большинстве случаев реагируют положительно (об этом рассказали 63% опрошенных). Причем горожанки до 40 лет чаще говорили о позитивном отклике коллег.

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