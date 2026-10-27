Представители власти Псковской области провели уборку в Ботаническом саду

Традиционная осенняя акция по благоустройству прошла в Пскове сегодня, 27 октября. Как сообщил председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин в своем канале в мессенджере Мах, совместно с губернатором региона Михаилом Ведерниковым, депутатами ЗакСа, сотрудниками правительства и представителями подведомственных организаций, общественных организаций и участниками СВО провели уборку Ботанического сада.
Фотографии: Борис Елкин / Мах
Кроме того, совместная уборка, по его словам, несет практическую пользу.
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