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Представители власти Псковской области провели уборку в Ботаническом саду

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Традиционная осенняя акция по благоустройству прошла в Пскове сегодня, 27 октября. Как сообщил председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин в своем канале в мессенджере Мах, совместно с губернатором региона Михаилом Ведерниковым, депутатами ЗакСа, сотрудниками правительства и представителями подведомственных организаций, общественных организаций и участниками СВО провели уборку Ботанического сада.

Фотографии: Борис Елкин / Мах

«Для меня это возможность личным примером показать: любить свой город — это не про обязанность, а про ответственность за место, где живёшь», — отметил Борис Елкин.

Кроме того, совместная уборка, по его словам, несет практическую пользу.

 
«Как экс-глава Пскова знаю: уборка листьев — одна из самых затратных статей при содержании парков и скверов. Когда горожане выходят на субботник, у коммунальных служб освобождаются силы и средства на другие работы. Чем больше людей участвует, тем лучше для города. Спасибо всем, кто вышел сегодня. Город стал чище и уютнее — и в этом вклад каждого неравнодушного псковича», — заключил Борис Елкин.

 

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Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Председатель Законодательного Собрания Псковской области.

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