День бабушек и дедушек в России и День создания армейской авиации России отмечают сегодня

День бабушек и дедушек в России, День создания армейской авиации России, Всемирный день дзюдо, Международный день анимации, День домашнего печенья и паровозного гудка отмечают сегодня, 28 октября, в России.

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День бабушек и дедушек в России — неофициальный, но очень любимый многими праздник, который отмечают российские бабушки и дедушки. Хотя у этой даты нет государственного статуса, праздник обрел большую популярность по всей стране. Считается, что эта теплая дата пришла к нам из Нидерландов. В конце 2000-х идею праздника запустили местные производители цветов. Они предложили 28 октября дарить бабушкам и дедушкам живые цветы в кашпо. Смысл такого подарка в символике: корни растения олицетворяют старшее поколение, а цветы — младшее. Со временем праздник стал популярен по всему миру, в том числе и в России.

В нашей стране дата созвучна с древним славянским праздником под названием Осенние Деды. Он тоже отмечался в конце октября и предписывал почитать своих предков. В этом году, накануне 28 октября заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выразил мнение, что дате пора придать официальный статус.

По доброй традиции, самые теплые поздравления наши бабушки и дедушки принимают от внуков. Открытки, стихи и объятия — вот лучший подарок для виновников торжества!

День создания армейской авиации России также отмечается 28 октября, в этот день в 1948 году на подмосковном аэродроме в Серпухове был сформирован первый отдельный вертолетный полк, оснащенный вертолетами Ми-1. Эта дата стала точкой отсчета армейской авиации в нашей стране. Изначально вертолетную авиацию рассматривали как вспомогательное подразделение: она выполняла в основном тыловые и разведывательные задачи. Экипажи занимались доставкой почты и донесений, корректировкой артиллерийского огня, перевозкой грузов и срочной эвакуацией. Вертолеты тогда были новой техникой, и тактика их применения только отрабатывалась.

Со временем возможности винтокрылых машин росли, а вместе с ними расширялся и круг задач армейской авиации. Свой потенциал армейская авиация раскрыла в ходе военных операций СССР в Афганистане. Сегодня авиационные войска являются одной из основных сил российской армии. В 2015 году в результате объединения с войсками противовоздушной обороны армейская авиация вошла в состав Воздушно-космических сил России. Сегодня с праздником поздравляют летчиков, штурманов, инженеров, техников и всех, кто служит или служил в армейской авиации.

Всемирный день дзюдо появился в 2011 году по инициативе Международной федерации дзюдо. Его дата приурочена ко дню рождения Дзигоро Кано — человека, которого по праву считают основателем дзюдо. В юности Дзигоро Кано не отличался крепким телосложением и подвергался насмешкам сверстников. Чтобы научиться защищаться, он стал изучать боевые искусства и в 1882 году создал собственное. Кано переработал приемы, сместив акцент с грубой силы на технику, тактику и принцип «мягкости». Сегодня дзюдо — одно из самых популярных спортивных направлений по всему миру. В честь праздника в России и других странах мира проходят открытые тренировки, мастер-классы с участием известных спортсменов, семейные фестивали, а также социальные акции.

В дату Международного дня анимации в 1892 году французский художник и изобретатель Эмиль Рейно собрал зрителей в зале «Кабинет фантастики» парижского музея Гревен. Он продемонстрировал удивительное изобретение — праксиноскоп. С его помощью на экране «оживали» нарисованные картинки: быстрая смена кадров создавала иллюзию движения. Рейно назвал представление «оптическим театром». Среди представленных публике работ были «Кружка пива», «Бедный Пьеро» и «Клоун с собаками». Именно это событие принято считать рождением прообраза современных мультфильмов. Праздник учредили в 2002 году по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино. Сегодня в честь памятной даты по всему миру проходят различные показы, семинары, конференции и выставки.

День домашнего печенья. На улице холодает? Значит пора вооружиться скалкой, мукой, имбирем и приниматься за приготовление печенья. Доказано — это прекрасное лекарство от хандры!

В День паровозного гудка в прохладном осеннем воздухе протяжное гудение поездов раздается особенно далеко. Однако так хорошо «голос» паровоза слышно было далеко не всегда: первоначально роль гудка у этого транспорта выполняла шарманка и «коровий колокольчик».