Псковские депутаты не поддержали расширение маткапитала на ЭКО

Внесение изменений в закон Псковской области «О региональном материнском капитале» обсудили депутаты регионального парламента на заседании комитета по социальной политике 28 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Автором проекта закона является экс-депутат Заксобрания от «Яблока» Артур Гайдук.

Законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми. Он направлен на расширение перечня направлений использования средств регионального материнского капитала - предлагается разрешить направлять их на получение медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.

Для этого в статье 3 действующего областного закона перечень направлений распоряжения средствами маткапитала дополняется новым пунктом. Необходимость изменения обусловлена социальной значимостью вспомогательных репродуктивных технологий и демографической значимостью доступности такой медицинской помощи. Сейчас региональное законодательство не предусматривает возможности использовать средства маткапитала на эти цели, хотя услуги востребованы семьями, испытывающими трудности в сфере репродуктивного здоровья.

Как отмечается, базовой и наиболее распространенной программой вспомогательных репродуктивных технологий является экстракорпоральное оплодотворение. Однако возможность получения этой помощи по ОМС ограничена рядом условий, связанных с овариальным резервом: не все граждане соответствуют медицинским требованиям для получения квот. По мнению специалистов в сфере репродуктивной медицины, в ряде случаев индивидуализированные программы лечения и дополнительные медицинские вмешательства позволяют добиться наступления беременности даже при сниженных показателях овариального резерва.

Отдельного внимания требует вопрос криоконсервации и хранения половых клеток и эмбрионов. В соответствии с федеральным законодательством эти услуги осуществляются за счет личных средств граждан и, как правило, не покрываются системой ОМС. Возможность направления средств регионального маткапитала на такие цели позволит снизить финансовую нагрузку на семьи и сохранить их репродуктивный потенциал.

Подчеркивается, что предлагаемые изменения не направлены на подмену или ограничение гарантий бесплатной медицинской помощи по ОМС и не влекут отказа государства от соответствующих обязательств. Законопроект не затрагивает существующие гарантии оказания помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий в рамках ОМС. Одновременно следует учитывать, что значительная часть медицинских услуг, связанных с применением вспомогательных репродуктивных технологий, включая отдельные виды медицинских вмешательств, обследований, криоконсервацию и хранение половых клеток и эмбрионов, не покрывается системой ОМС либо предоставляется при наличии установленных законодательством ограничений и условий.

Законопроект предоставляет семьям дополнительную возможность самостоятельного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в целях преодоления трудностей, связанных с рождением детей, и снижения финансовой нагрузки на семьи, обращающиеся к вспомогательным репродуктивным технологиям. Использование средств маткапитала в данном случае представляет собой одну из форм реализации меры государственной поддержки семьи и не может рассматриваться как возложение на граждан обязанности самостоятельно финансировать медицинскую помощь, подлежащую предоставлению в рамках обязательного медицинского страхования.

Реализация изменений будет способствовать созданию дополнительных условий для рождения четвертого и последующих детей в семьях Псковской области, в том числе когда решение о расширении семьи откладывается по причинам, связанным с состоянием репродуктивного здоровья. Проект закона не меняет общую концепцию правового регулирования регионального материнского капитала, а лишь дополняет перечень направлений распоряжения средствами одним новым.

Отмечается, что законопроект не содержит положений, требующих проведения оценки регулирующего воздействия.

«Основная проблема, с которой мы не готовы поддержать законопроект, — мы перекладываем на граждан ответственность за получение помощи по ОМС. У нас существует эта возможность в рамках ОМС, а мы перекладываем эту ответственность на граждан. Предлагаем проект не поддерживать», — сказала первый заместитель начальника правового управления правительства области Татьяна Середкина.

«У женщины, которая родила троих детей самостоятельно, нет проблем со здоровьем. С медицинской точки зрения, когда мы можем этот проект поддержать, — это женщина которая родила троих детей через эко и планирует четвертого. Это редкий случай», - замминистра министра здравоохранения Надежда Рагозина.

«А в Псковской области имеется такая семья, где столько детей рождены с помощью репродуктивных функций?» — спросил депутат Игорь Дитрих.

«Мне о таких неизвестно. Процедура ЭКО - это огромная гормональная нагрузка, которая после рождения троих детей невозможна», — ответила Надежда Рагозина.

Проект закона не поддержали.