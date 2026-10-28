Позже в школу - позже домой: стоит ли начинать уроки в школах с 9 утра

Недавно в Общественной палате предложили начинать уроки в школах с 9 часов утра. По задумке автора инициативы, это должно сделать дорогу детей до учебного заведения более безопасной - так им не придется идти по темноте. Звучит вполне логично, однако далеко не всем родителям и учителям такое предложение понравилось. Ведь у современных школьников каждая минута на счету, и с переносом уроков на час или полчаса вперед у них станет меньше времени на домашние задания, дополнительные занятия и отдых. К тому же приспосабливаться придется не только ученикам, но и их родителям - многие из них сейчас завозят детей в школу по пути на работу. Чтобы понять, как подобная инициатива может повлиять на жизнь конкретного школьника и учебного заведения в целом, Псковская Лента Новостей поговорила с работниками образования и родителями юных псковичей.

Фото сгенерировано нейросетью

Идею перенести начало уроков на 9 часов утра высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Согласно его задумке, такой график было бы полезно установить после осенних и вплоть до весенних каникул, то есть на вторую и третью четверти. По мнению общественного деятеля, такая мера могла бы повысить безопасность младшеклассников, которые добираются до школы пешком по темноте. При этом Владислав Гриб отметил, что делать перенос уроков обязательным не стоит, а решение о новом расписании должно оставаться за самими учебными заведениями.

Задумку заместителя секретаря Общественной палаты поддержал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, назвав ее неплохой. Однако в то же время он отметил, что инициатива может потребовать изменения рабочего графика родителей школьников. «В девять утра для детей будет нормально, но мамы будут на работу опаздывать, потому что не у всех дедушки и бабушки есть. Тогда нужно сдвигать рабочий день родителям. Хотя для ребят лишние полчаса поспать - это уже неплохо», - сказал академик в разговоре с РИА Новости.

С одной стороны, идея Владислава Гриба предельно ясна и для части школьников ее воплощение наверняка оказалось бы полезным. Идти по улице в светлое время суток всегда спокойнее, чем по темноте. А если там еще и не горят фонари, как это в последний год регулярно происходит на многих улицах Пскова, то разница кажется колоссальной. Однако в случае переноса начала уроков детям неизбежно придется пересматривать свой режим дня и выстраивать его заново. Школьники смогут дольше спать, но при этом свободного времени у них станет меньше. А ведь отдых и хобби - необходимая часть жизни любого человека. Если ребенок не будет по-настоящему восстанавливаться после многочисленных уроков, кружков, секций и занятий с репетиторами, то и его успеваемость может начать падать.

Расписание не резиновое

Чтобы разобраться в этом вопросе, Псковская Лента Новостей обратилась к руководителям школ региона.

Директор великолукского Инженерно-экономического лицея, депутат Великолукской городской Думы от партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина отнеслась к идее негативно. По мнению педагога, последствия такого решения могут выйти далеко за пределы школьного расписания и затронуть привычный уклад жизни всей семьи.

«Лично я против перенесения занятий. В осенне-зимний период перенесем на 9 часов, а что мы будем делать весной? Во-первых, мы будем постоянно нарушать режим дня у детей. Во-вторых, мы их потом уже никогда не пригласим к полдевятого, потому что им будет не встать. А самое главное, это ухудшает возможность доставки детей до школы, потому что родители работают, как правило, с 8 утра. А тем, кто работает с 9 утра, все равно придется детей отправлять в школу к полдевятого, чтобы самим добраться до работы. Поэтому это совершенно ненужная мера. Она не внесет никакой хорошей нотки в то, как дети учатся, в их здоровье, в их качество образования. У них закончится день позже, и они будут вынуждены идти в музыкальные, в художественные школы, заниматься в кружках до более позднего времени, и не смогут делать уроки вовремя», - убеждена Юлия Ярышкина.

Фото: официальный сайт города Великие Луки

Директор гимназии №29, руководитель Совета директоров образовательных организаций Пскова, депутат законодательного собрания Псковской области от партии «Единая Россия» Елена Синева отреагировала на инициативу более спокойно и подчеркнула, что при принятии решения важно обращать внимание на особенности каждой школы: график занятий, расположение и то, каким маршрутом дети добираются до нее.

«Здесь нужно учитывать и зону проживания, и когда темнеет на улице, и учитывать, что школа работает в две и в три смены. Это тоже нужно понимать, потому что вторую смену по СанПиНам мы не должны заканчивать позже 19.00. И успеем ли мы выполнить учебный план, если мы вдруг сдвинем уроки? Чаще всего школы начинают работать с 8:00, с 8:15, именно потому что большинство из них работают во вторую смену. Потом нужно посмотреть, что это за школа. Она собирает детей со всего города, и дети действительно преодолевают большие расстояния? Или это все-таки школа одного микрорайона, где дети идут пешком по освещенным улицам? В таком случае во время пути они находятся в безопасности», - рассуждает педагог.

Однако она отметила те же слабые места инициативы, о которых говорила и Юлия Ярышкина. Перенос уроков на более позднее время может помешать трудовому дню и режиму родителей, которые возят детей в школу на автомобиле. А самим детям будет непросто адаптироваться сначала к более позднему подъему и потом к переходу снова на более ранний. «Мне кажется, если даже эта инициатива будет поддержана, то нужно все-таки дать образовательным организациям самостоятельно принимать решение, то есть не рекомендовать это настоятельно. Школа должна сама принять решение, оценив все плюсы и минусы», - подытожила Елена Синева.

Родители против

А что думают об идее Владислава Гриба родители? Все три опрошенных ПЛН матери школьников отнеслись к ней отрицательно, выделив во многом те же минусы, о которых говорили директора школ. Псковичку Ирину Петрову [имя изменено по просьбе спикера - прим. ред.] задумка с переносом уроков крайне удивила и возмутила. По ее мнению, это ситуация из разряда тех, когда ломать выстроенный механизм не нужно - он и так отлично работает. А осуществление инициативы сделает сложнее жизнь и детям, и родителям. «У нас уроки в 8:30 начинаются. Это же, наоборот, даже удобно, потому что многие родители везут своих детей в школы, им нужно самим успевать на работу к 9:00. Если кому-то время начала занятий не нравится, пусть идут в другую школу - есть же и такие, где в 9:00 уроки начинаются. То есть это родители должны подстраиваться, а не школа. Потому что ребенка нужно к режиму приучать, а не до часа ночи бодрствовать», - убеждена женщина.

Анна Арсеньева тоже видит в задумке с переносом уроков больше минусов, чем плюсов. Она отмечает, что родителям может стать сложнее возить детей в школу, а изменение расписания создаст дополнительные трудности с организацией учебы и внеурочных занятий.

«Как родитель школьника, который живет не рядом со школой, я против переноса уроков на 9 часов утра, так как тогда будет очень сложно его отвозить в учебное заведение. Но это актуально для тех, кто живет не рядом со школой. А так для детей это больше в плюс, чем в минус для школьников, поспать смогут подольше. Но и в целом, и для старших классов это утопическая идея. Есть куча кружков, репетиторов, которые как раз график занятий и секций вывешивают из расчета существующего расписания. Так что данная идея вообще странная, учитывая, что сейчас в большинстве школ занятия начинаются в 8:30. На полчаса позже - это перенос просто ради переноса», - считает псковичка.

Не одобрила идею и Марина Дементьева. Она отмечает, что современные школьники и без того сильно загружены учебой и дополнительными занятиями, а перенос уроков оставит им еще меньше времени на отдых. Кроме того, по ее мнению, инициатива может выйти боком для учеников второй смены, которые возвращаются домой по вечерам.

«Я как мама не одобряю предложение перенести начало уроков в школах на девять утра. Надо понимать, что перенос начала уроков автоматически сдвигает их окончание. Моя дочь недавно перешла в другую школу и первое время, пока не адаптировалась и не выстроила график, расстраивалась, что там уроки начинаются в 8:30, а не в 8:00, как она привыкла раньше. К этому еще добавляются большие перемены. Соответственно 8-й урок заканчивается в 15:30. У современных школьников все дни расписаны: кроме кружков и спортивных секций, еще есть репетиторы. Чем позже заканчиваются уроки, тем меньше у них времени выдохнуть перед дополнительными занятиями и выполнением домашних заданий. Не надо забывать и о том, что практически во всех псковских школах есть вторая смена. Заботясь о безопасности тех, кто не в темноте приходит утром к первому уроку, автор этой инициативы забывает о безопасности тех, кто в темноте уходит из школы после последнего урока во второй смене», - подчеркивает псковичка.

Мысль Владислава Гриба понятна: начинать уроки позже, чтобы дети не шли в школу в темноте, кажется разумным решением. Но на практике оно может принести больше проблем, чем пользы: школьники будут позже возвращаться домой, у них останется меньше времени на отдых и дополнительные занятия, а родителям придется менять привычный рабочий график. Поэтому перенос уроков не должен становиться универсальным решением для всех школ. Если такая необходимость есть, вопрос стоит решать на месте, с учетом особенностей учебного заведения и - что особенно важно - мнения родителей и самих учеников. Ведь именно им предстоит столкнуться с последствиями изменений в первую очередь.

Елизавета Левадная