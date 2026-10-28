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Госдума в первом чтении приняла закон об изысканиях при приспособлении ОКН

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Государственная Дума в первом чтении поддержала законопроект, который регламентирует проведение изыскательских работ при приспособлении объектов культурного наследия к современному использованию. Об этом сообщил депутат Госдумы 9-го созыва Антон Мороз в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Антон Мороз / Мах

По словам депутата, действующее законодательство до сих пор содержало серьезный пробел, который мог привести к утрате уникальных архитектурных деталей при ремонте и реставрации.

«Сейчас в законе разрешены только научно-исследовательские, проектные и производственные работы, а изысканий в этом списке нет, хотя они обязательны при реставрации. Новый закон исправляет эту ситуацию и закрепляет полный комплекс исследований: изучение архивов, обмеры, зондажи, шурфы, фотофиксацию и лабораторный анализ материалов», — прокомментировал Антон Мороз.

Парламентарий подчеркнул, что игнорирование предварительных исследований при адаптации старинных зданий под современные нужды несет прямую угрозу для памятников архитектуры: «Без предварительных изысканий и точных прогнозов адаптация способна нанести серьезный ущерб тем элементам здания, которые и составляют его главную историко-культурную ценность. Принятие этого закона означает, что теперь комплексные проекты адаптации можно будет готовить без риска для сохранности памятников».

«Сохранять историю и давать памятникам новую жизнь — можно и нужно одновременно», — резюмировал Антон Мороз.
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Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Государственной Думы 9-го созыва.

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