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Полиция Пскова провела проверку по факту шума в доме на улице Крестки

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Сообщение о нарушении тишины в многоквартирном доме №7 по улице Крестки поступило 25 октября в 14:30 в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову. На место выезжал участковый уполномоченный полиции, который опросил участников конфликтной ситуации, выслушал претензии сторон, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. Сегодня руководство отдела полиции №1 в рамках проводимого разбирательства лично выехало к автору публикации. Полицейские провели беседу с женщиной, разъяснили нормы регионального законодательства о тишине.

Соседа девушки, с которым у нее возник конфликт, дома не оказалось. С мужчиной проведена беседа по телефону, а также он дополнительно приглашен в отдел полиции.

Правовую основу регулирования вопросов тишины и покоя граждан в Псковской области регулирует статья 2.2 «Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан» закона Псковской области от 6 февраля 2025 г. № 2583‑ОЗ.

Учитывая, что 25 октября являлось выходным, но не праздничным днем, к ситуации применялись общие правила, установленные для выходных дней: запрет на нарушение тишины действует с 22:00 до 10:00 (если речь не идёт о проведении строительных или ремонтных работ).

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