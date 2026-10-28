Почему после расставания люди снова и снова возвращаются к образу бывшего партнёра, рассказал психолог

Влюблённость кажется чем-то иррациональным и неподвластным контролю, но за ней стоит вполне объяснимый механизм. Почему расставание причиняет такую боль — и что заставляет мозг снова и снова возвращаться к образу человека, которого больше нет рядом, ответила клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии ИКПСР Пироговского университета Елизавета Куликова.

С точки зрения нейробиологии влюблённость — это состояние, в котором задействована дофаминовая система: человек испытывает радость, бодрость, прилив энергии. Формируется множество ассоциативных связей — на места, запахи и так далее. Это устойчивая нейронная связь, при которой образ партнёра вызывает ощущение удовольствия. Елизавета Куликова пояснила, что после расставания эта связь не исчезает мгновенно, поэтому мы проходим болезненный период «отвыкания». Если расставание было неоднозначным, например, партнёр исчез без объяснений, психика продолжает возвращаться к нему снова и снова, пытаясь дорисовать финал. Это эффект Зейгарник: незавершённые ситуации удерживаются в памяти лучше завершённых.

У взрослого уже сформированы ожидания и представления о себе, поэтому он способен признать реальность и отделить фактическое поведение партнёра от собственной иллюзии. Невзаимность — это выбор, а не доказательство неполноценности. Важно отделить сам факт невзаимности от самооценки: это не про «плохой» или «недостаточно хороший», а про несовпадение двух людей.

«Невзаимная влюблённость требует проживания утраты — надежды, образа совместного будущего, фантазий. Это полноценное горевание со своими стадиями: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Подавление чувств затягивает восстановление, поэтому важно сместить внимание на другие источники смысла: работу, творчество, отношения, телесную активность. Мозгу нужна альтернативная награда. Если состояние затягивается на месяцы, сопровождается депрессивными симптомами, нарушением сна и аппетита — это показание для работы со специалистом».

Невозможность влюбиться может иметь несколько причин. Хронический стресс подавляет дофаминовую систему и повышает кортизол: в таком состоянии мозг не может позволить себе роскошь влюблённости, это энергозатратный процесс. Второе — прошло недостаточно времени с последних отношений: если психика удерживает фокус на предыдущем партнёре, новое чувство не может сформироваться. Третье — травматичный опыт отношений, после которого психика блокирует саму возможность привязанности, чтобы избежать повторной боли, пишет RuNews24.ru.

«Кроме того, образ идеального партнёра бывает жёстко зафиксирован, и реальные люди не проходят фильтр. Иногда причины лежат в эндокринных нарушениях, депрессии или приёме медикаментов, например, антидепрессантов группы СИОЗС, которые притупляют эмоциональную чувствительность».