День вневедомственной охраны Росгвардии и Всемирный день балета отмечают сегодня

День вневедомственной охраны в России, Всемирный день балета, Всемирный день борьбы с инсультом, День длинных пестрых шарфов и снегохода отмечают сегодня, 29 октября.

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День вневедомственной охраны в России существует с 29 октября 1952 года, когда Совет Министров СССР принял постановление об организации вневедомственной наружной сторожевой охраны. В ее задачи входила защита хозяйственных объектов независимо от ведомственной принадлежности: складов, магазинов, различных учреждений и квартир граждан. В 2016 году подразделения службы вошли в состав Росгвардии, сохранив свою специализацию и традиции. Сегодня под защитой вневедомственной охраны — особо важные и режимные объекты, а также квартиры, дома и коммерческие помещения. Ее сотрудники выезжают на объекты при срабатывании сигнализации, пресекают попытки проникновения и задерживают нарушителей. Также они помогают поддерживать безопасность в районах своего дежурства.

Всемирный день балета появился по инициативе ведущих балетных школ разных стран мира. У него нет фиксированной даты — она меняется каждый год, но всегда выпадает на середину осени. В этом году Всемирный день балета отмечают 29 октября. По традиции в этот день театры приоткрывают занавес над процессом тренировок танцоров и транслируют балетные постановки. В России в честь праздника более 40 театров порадуют поклонников онлайн-трансляциями спектаклей и репетиций.

История Всемирного дня борьбы с инсультом началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения присвоила инсульту статус глобальной эпидемии. В 2006 году была создана Всемирная организация по борьбе с этим недугом, которая и учредила праздник. Цель даты — повысить осведомленность об инсульте, рассказать об основных признаках острого нарушения мозгового кровообращения. Среди симптомов инсульта — асимметрия лица, нарушение речи и координации движений, головокружение, резкая головная боль и другие признаки. В честь праздника медучреждения в разных регионах России проведут дни открытых дверей, лекции и внеплановые обследования.

День длинных пестрых шарфов призывает нас чаще использовать этот аксессуар. До сих пор ходите без шапки и с открытым горлом? Вот и зря: пора доставать из шкафа нарядные шарфы!

День снегохода — веселый праздник, который напоминает о том, что зима совсем близко. А вместе с ней — катание на санках, снегоходах, лыжах и просто валяние в сугробах, пишет «Газета.ru».