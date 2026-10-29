Стартует третья сессия Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва

Третья очередная сессия Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва начинается сегодня, 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Онлайн за работой депутатов можно следить на сайте регионального парламента и в социальной сети «ВКонтакте».

Депутаты планируют рассмотреть 28 вопросов. Среди них – проект закона о государственной поддержке студенческих отрядов и законодательная инициатива о включении Псковской области в федеральный пилотный проект по предоставлению услуг гостевых домов.

По предложению уполномоченного при губернаторе по взаимодействию с Заксобранием Александра Котова в проект повестки включён вопрос, связанный с выдачей разрешений на охоту. Сообщалось, что правовой механизм выдачи охотничьих разрешений меняют из-за обращений от граждан.

Отдельный блок вопросов предстоящей сессии касается персонального состава сформированных в Собрании комиссий и делегирования депутатов в постоянные комитеты Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Кроме того, в повестке – пакет законопроектов с уточнением описания границ муниципальных образований, входящих в состав нескольких районов области.