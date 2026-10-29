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Стартует третья сессия Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва

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Третья очередная сессия Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва начинается сегодня, 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Онлайн за работой депутатов можно следить на сайте регионального парламента и в социальной сети «ВКонтакте». 

Депутаты планируют рассмотреть 28 вопросов. Среди них – проект закона о государственной поддержке студенческих отрядов и законодательная инициатива о включении Псковской области в федеральный пилотный проект по предоставлению услуг гостевых домов.

По предложению уполномоченного при губернаторе по взаимодействию с Заксобранием Александра Котова в проект повестки включён вопрос, связанный с выдачей разрешений на охоту. Сообщалось, что правовой механизм выдачи охотничьих разрешений меняют из-за обращений от граждан. 

Отдельный блок вопросов предстоящей сессии касается персонального состава сформированных в Собрании комиссий и делегирования депутатов в постоянные комитеты Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Кроме того, в повестке – пакет законопроектов с уточнением описания границ муниципальных образований, входящих в состав нескольких районов области.

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