По федеральному проекту в Великих Луках преобразили два сквера

В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Великих Луках преобразились два общественных пространства: сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной и сквер у дома №1 на площади Калинина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фотографии: администрация Великих Лук

На площади Калинина обновили три участка тротуарной плитки. Появилась современная площадка с прорезиненным покрытием, новый детский игровой комплекс, качели, скамейки и урны. Также установили фонари для вечернего освещения.

На пересечении проспекта Ленина и улицы Чайкиной проложили новые линии электроснабжения и установили фонари. Появилась система видеонаблюдения, а брусчатка и бордюры были заменены. Сквер огородили новым забором. В центре установили перголу, скамейки с зарядками для гаджетов и часы. Также появились уличные спортивные тренажеры на прорезиненной площадке. Завершили ремонт фонтана, который запустили 23 октября 2026 года.