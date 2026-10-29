«Ангелы Подиума»: псковичей приглашают на Антихэллоуин 

Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» приглашает всех на Антихэллоуин, который состоится в центральном атриуме 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

«Вас ожидает уникальная программа - "Ангелы Подиума", в рамках которой будут представлены новые коллекции от лучших магазинов торгово-развлекательного комплекса. Кроме этого, всех гостей ожидают зажигательные танцевальные номера, вокализ и призы и подарки, конечно же!» - анонсировали мероприятие в ТРК.

Начало в 17.00. Вход свободный.