Гдовича оштрафовали за комментарии, направленные на разжигание национальной ненависти

Житель Гдовского округа оштрафован за размещение в Сети комментариев, направленных на разжигание национальной ненависти (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

19 февраля в результате исследования сети «Интернет» выявлен факт размещения мужчиной в мессенджере Telegram в 2025 году в открытом для всех лиц доступе двух комментариев, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по признаку национальности в отношении граждан Российской Федерации.

С учетом всех обстоятельств по делу, личности виновного, отсутствия как смягчающих, так и отягчающих административную ответственность обстоятельств, мужчина признан виновным. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.