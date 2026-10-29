 
Общество

Гдовича оштрафовали за комментарии, направленные на разжигание национальной ненависти

0

Житель Гдовского округа оштрафован за размещение в Сети комментариев, направленных на разжигание национальной ненависти (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

19 февраля в результате исследования сети «Интернет» выявлен факт размещения мужчиной в мессенджере Telegram в 2025 году в открытом для всех лиц доступе двух комментариев, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по признаку национальности в отношении граждан Российской Федерации.

С учетом всех обстоятельств по делу, личности виновного, отсутствия как смягчающих, так и отягчающих административную ответственность обстоятельств, мужчина признан виновным. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026