74‑ю годовщину вневедомственной охраны Росгвардии отметили в Пскове

В Пскове состоялось торжественное собрание, посвящённое 74‑й годовщине со дня образования подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии Псковской области

В мероприятии приняли участие руководители регионального управления Росгвардии, ветераны ведомства, представители областных и городских властей, а также правоохранительных органов. Присутствующих поздравил заместитель начальника регионального управления.

«Ваша служба является одной из важнейших в структуре Росгвардии, а её эффективность и надежность проверена временем. Искренне благодарю вас за неустанную добросовестную службу!»- отметил он.

Также слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, которые и сегодня активно участвуют в жизни подразделений вневедомственной охраны, передавая свой многолетний опыт и традиции службы. В рамках торжественной части состоялась церемония награждения. Сотрудникам, отличившимся при исполнении служебного долга, были вручены ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности от взаимодействующих структур.

Завершилось мероприятие выступлением творческого коллектива УМВД России по Псковской области «Рубеж».

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии надёжно обеспечивают безопасность объектов, защищают собственность граждан и круглосуточно несут службу по охране общественного порядка.

В Псковской области под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находятся объекты образования, торговые предприятия, жилые помещения, а также маршрутные автобусы.

С начала 2026 года сотрудники вневедомственной охраны продемонстрировали высокую оперативность и эффективность, осуществили более 12500 выездов по сигналу «тревога» и заявкам органов внутренних дел, пресекли около 1000 административных правонарушений.

Помимо реагирования на сигналы с охраняемых объектов, наряды групп задержания активно участвуют в патрулировании территорий. Их деятельность способствует поддержанию общественного порядка в местах массового пребывания граждан — на улицах, площадях, в скверах и иных общественных пространствах.