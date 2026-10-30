Геошторм сегодня: метеозависимым грозит новый удар

В конце октября Земля попадет под воздействие потока солнечного ветра, вызванного очередной корональной дырой.

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Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН прогнозирует геомагнитные возмущения 29 и 30 октября. Ожидается, что скорость солнечного ветра может вырасти примерно до 600 км/с — это на 50% выше обычных значений. Однако, по оценкам ученых, такого ускорения чаще всего недостаточно для того, чтобы магнитосфера перешла в «красную зону» и началась полноценная магнитная буря.

Данные разных источников о силе геомагнитных возмущений 30 октября расходятся. Согласно одному из прогнозов, вероятность полноценной магнитной бури в этот день оценивается всего в 3%, а с вероятностью 87% магнитосфера останется спокойной. При этом уточняется, что в пятницу геомагнитная активность все же может подняться до умеренного уровня, соответствующего 5 баллам. Другой источник указывает, что 30 октября ожидается 4 балла, а уже 31 октября сила магнитной бури достигнет 5 баллов. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 30 октября планетарный Kp-индекс прогнозируется на уровне 2, что соответствует спокойной обстановке. Окончательная картина станет понятнее после обновления прогноза, которое ученые обещают подготовить в ближайшие дни.

Даже при умеренной геомагнитной активности метеозависимые люди могут ощутить дискомфорт. В периоды возмущений возможны головные боли, упадок сил, перепады настроения и обострение хронических заболеваний. Специалисты рекомендуют в такие дни пить больше воды, ограничить интенсивные физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций и уделять достаточно времени сну. Прогулки на свежем воздухе и контрастный душ также помогут легче перенести влияние геомагнитного фона, пишет «МК на Сахалине».