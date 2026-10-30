«Транснефть – Верхняя Волга» оказала благотворительную поддержку Великолукскому политехническому колледжу

АО «Транснефть – Верхняя Волга» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») оказало благотворительную поддержку Великолукскому политехническому колледжу. Предприятие выделило средства на приобретение 10 современных компьютеров для студентов, обучающихся по направлению «Технология машиностроения», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Верхняя Волга»

Специальность «Технология машиностроения» требует сочетания рабочей профессии токаря с навыками цифрового проектирования и программирования для машиностроительных производств. Приобретение этих навыков невозможно без современной вычислительной техники, особенно при работе со специализированным ПО. Установка новых компьютеров позволит учащимся развивать цифровые компетенции, соответствующие современным стандартам отрасли.

АО «Транснефть – Верхняя Волга» также регулярно проводит профориентационные экскурсии для студентов Великолукского политехнического колледжа на базе производственного филиала. Кроме того, в прошлом году предприятие передало компьютерное оборудование школам №5 и №16 в Великих Луках.

АО «Транснефть – Верхняя Волга» системно оказывает поддержку образовательным учреждениям в регионах присутствия. Предприятие помогло десяткам школ, детских садов и учреждениям среднего профессионального и высшего образования в Рязанской, Нижегородской, Московской, Владимирской, Псковской областях, Республике Марий Эл и других регионах. Благотворительная деятельность является неотъемлемой частью корпоративной социальной ответственности предприятия.