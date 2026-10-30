 
Общество

«Транснефть – Верхняя Волга» оказала благотворительную поддержку Великолукскому политехническому колледжу

0

АО «Транснефть – Верхняя Волга» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») оказало благотворительную поддержку Великолукскому политехническому колледжу. Предприятие выделило средства на приобретение 10 современных компьютеров для студентов, обучающихся по направлению «Технология машиностроения», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. 

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Верхняя Волга»

Специальность «Технология машиностроения» требует сочетания рабочей профессии токаря с навыками цифрового проектирования и программирования для машиностроительных производств. Приобретение этих навыков невозможно без современной вычислительной техники, особенно при работе со специализированным ПО. Установка новых компьютеров позволит учащимся развивать цифровые компетенции, соответствующие современным стандартам отрасли.

АО «Транснефть – Верхняя Волга» также регулярно проводит профориентационные экскурсии для студентов Великолукского политехнического колледжа на базе производственного филиала. Кроме того, в прошлом году предприятие передало компьютерное оборудование школам №5 и №16 в Великих Луках.

АО «Транснефть – Верхняя Волга» системно оказывает поддержку образовательным учреждениям в регионах присутствия. Предприятие помогло десяткам школ, детских садов и учреждениям среднего профессионального и высшего образования в Рязанской, Нижегородской, Московской, Владимирской, Псковской областях, Республике Марий Эл и других регионах. Благотворительная деятельность является неотъемлемой частью корпоративной социальной ответственности предприятия.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026