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Из-за отсутствия заявок на аукционах гордума Пскова снизила цену двух автомобилей

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Изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2026 год утвердили депутаты на очередной 54-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Суть заключается в переоценке муниципального имущества для организации его повторной продажи. Ранее в Прогнозный план приватизации были включены два легковых автомобиля, предполагалось, что минимальный размер поступлений денежных средств в бюджет города в случае их продажи по начальной цене составит 317,2 тысячи рублей.

Но все три аукциона по их продаже, объявленные в этом году, признаны несостоявшимися, так как на участие в них не поступило ни одной заявки. В соответствии с законом была произведена переоценка этого муниципального имущества, в результате чего общая рыночная стоимость этих автомобилей была снижена до 293,1 тысячи рублей. 

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