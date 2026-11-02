Мастер-классы, новые десерты и осенние новинки кино: как провести семейный досуг, рассказали псковичам

Ноябрьские выходные можно провести в торгово-досуговом центре «ФЬОРД плаза», посетив мастер-классы, осенние кинопремьеры, а также попробовав новые меню заведений на фуд-корте, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТДЦ.

Анимационные программы и мастер-классы на любой вкус будут радовать детей и их родителей по субботам. Вход свободный. На данных мастер-классах ребята смогут сделать памятные сувениры для себя и своих семей.

Осенние кинопремьеры уже представлены в кинотеатре, а после активного отдыха все желающие смогут посетить фуд-корт: отведать новинки меню и согреться кофе с десертом.

А в торговой галерее ТДЦ «ФЬОРД плаза» открылся салон электроники, где гостей магазина ждет новая и оригинальная техника по одной из самых низких цен на рынке: Apple, Samsung, Dyson, Sony, Xiaomi и многие другие бренды в наличии и под заказ. Также покупателей ждут уникальные и интересные предложения.

Также в комплексе открылся магазин товаров из Китая, где в ассортименте представлены чай, напитки, печенье, чипсы, конфеты и многое другое.



В скором временем во «ФЬОРД плазе» откроется туристическое агентство, где все желающие смогут подобрать туры на любой вкус.