Дым сигарет над Невелем

Пока чиновники в Москве и Минске годами согласовывают дорожные карты интеграции, настоящие энтузиасты из приграничья строят Союзное государство в обход законодательства. Быстро, с дымом и огнем. Правда, финал у этой интеграционной сказки оказался сугубо прозаичным: Невельский районный суд выписал авторам проекта почти по десять лет строгого режима. За излишнюю инженерную смекалку.

История трансграничной ОПГ, состоявшей из граждан России и Республики Беларусь, заслуживает как минимум места в учебниках по антикризисному менеджменту. Парни создали логистический коридор через стационарный пункт таможенного контроля «Невельский», которому позавидовал бы Коротышка Гусман и прочие мексиканские наркобароны. Инновационность стартапа заключалась в нестандартном использовании парка спецтехники, предназначенной для перевозки сжиженного углеводородного газа.

Технологический процесс завораживает. Полуприцеп-цистерна, которая по документам должна была пахнуть исключительно пропаном, при помощи смекалки и сварочного аппарата, превращалась в гигантскую табачную лавку на колесах. Верхний люк маскировался съемным металлическим листом, внутри — сплошное «двойное дно».

На таможенном посту водители с кристально чистыми глазами и ангельским обликом «голубого» воришки заявляли: «Едем пустые, сугубо на загрузку топливом в Великие Луки, мамой клянусь»!

Ну и ехали. Табачный трафик искусно дополнялся почти библейской слепотой контролирующих органов на пункте пропуска «Невельский». С апреля по октябрь 2024 года мимо псковских таможенников абсолютно беспрепятственно прогрохотали 26 контрабандных рейсов. Больше полугода никого на границе не смутило, что пустые цистерны почему-то подозрительно пахнут премиальным белорусским табаком. За этот благословенный период концессионеры успели перевезти на внутренний рынок РФ более 9 миллионов пачек сигарет на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. Масштаб, которому позавидовали бы легальные дистрибьюторы.

Бизнес-модель рухнула банально — на пути к успеху неожиданно встретились сотрудники органов госбезопасности. У которых, в отличие от таможни, зрение было вполне рабочим. Предпринимателей радушно приняли с поличным на арендованном складе в Пскове прямо во время разгрузки очередной «газовой» партии сиг на 56 миллионов рублей. Дальше были обыски в домах у фигурантов. Что интересно, наличку находили буквально везде, в т.ч. в матрасах — одних только «карманных денег» изъяли на три десятка миллионов. Чтобы понимать баланс фигуранты приобрели банковскую машинку для счета денег, что сильно облегчило работу сотрудникам УФСБ при обыске. Иначе там пришлось бы бригаду счетоводов нанимать.

Финальное заседание суда подарило присутствующим пример каноничного бараньего упрямства: подсудимые, придавленные тяжестью улик, свою вину так и не признали. Возможно, уверовали, что табачные акцизы Гродненской фабрики материализовались внутри герметичных цистерн в результате сложной химической реакции со сжиженным газом при прохождении государственной границы.

Судья, однако, оказался материалистом и выписал бизнес-партнерам по 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима каждому. Те, однако не сдаются – от адвокатов суду прилетела апелляция: мол, не согласные мы с приговором!

Видно не горят желанием участники концессии отправляться осваивать новые горизонты планирования в стенах уголовно-исполнительной системы страны. А ведь могут до автоматизма отточить навыки древообработки или пошива спецодежды. Тоже, в общем-то, полезный для экономики труд.

Андрей Степанов