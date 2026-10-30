Игорь Дитрих отметил историческую роль Пскова в развитии Всероссийского общества глухих

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих поздравил Псковское региональное отделение Всероссийского общества глухих со 100-летием организации. Торжественное мероприятие состоялось 30 октября в городском культурном центре. Об этом передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
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В своём выступлении Игорь Дитрих обратил внимание на то, что история псковского отделения связана с деятельностью местного общества попечения глухонемых, которое было основано в 1913 году. По его словам, именно в Пскове более ста лет назад зародились традиции милосердия и поддержки людей с нарушениями слуха.
Он также отметил изменения городской инфраструктуры, благодаря которым общественные пространства становятся доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам парламентария, в этих преобразованиях есть вклад и представителей общества глухих, которые ежедневно работают над решением вопросов социальной адаптации и поддержки своих земляков.
«Очень приятно было видеть сегодня, когда вы встречаетесь, ваши улыбки и объятия, и видно, что все вы близкие друзья. Благополучия вам и успехов!» — добавил Игорь Дитрих.