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Игорь Дитрих отметил историческую роль Пскова в развитии Всероссийского общества глухих

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Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих поздравил Псковское региональное отделение Всероссийского общества глухих со 100-летием организации. Торжественное мероприятие состоялось 30 октября в городском культурном центре. Об этом передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: ПЛН

В своём выступлении Игорь Дитрих обратил внимание на то, что история псковского отделения связана с деятельностью местного общества попечения глухонемых, которое было основано в 1913 году. По его словам, именно в Пскове более ста лет назад зародились традиции милосердия и поддержки людей с нарушениями слуха.
 

«От имени Законодательного Собрания Псковской области и от себя лично поздравляю вас и членов Псковского регионального отделения Всероссийского общества глухих со знаменательными датами — 100-летием образования Всероссийской общественной организации и 113 годами со дня основания Псковского общества попечения глухонемых. Это редкий случай, когда история регионального отделения и общероссийского движения так тесно переплетены. И мы по праву гордимся тем, что именно на нашей земле зародились эти традиции», — сказал Игорь Дитрих.
 

Он также отметил изменения городской инфраструктуры, благодаря которым общественные пространства становятся доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам парламентария, в этих преобразованиях есть вклад и представителей общества глухих, которые ежедневно работают над решением вопросов социальной адаптации и поддержки своих земляков.

«Очень приятно было видеть сегодня, когда вы встречаетесь, ваши улыбки и объятия, и видно, что все вы близкие друзья. Благополучия вам и успехов!» — добавил Игорь Дитрих.

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