Российские ученые создали пленку и гель для профилактики спаек

Волгоградские ученые разработали биодеградируемую пленку и гель для профилактики спаек после операций на кишечнике, сообщил декан Фармацевтического факультета Волгоградского государственного медицинского университета, доктор фармацевтических наук Виктор Сиротенко.

По словам ученого, материалы наносят на область хирургического вмешательства во время операции, чтобы создать защитный барьер. Одна сторона пленки прилипает к обработанному участку и надежно удерживается на нем, а другая имеет сверхскользящую поверхность, которая препятствует слипанию тканей между собой и с брюшной стенкой.

«При операциях на внутренних органах существует риск образования спаек, которые могут нарушать моторику кишечника и работу желудочно-кишечного тракта. Гель и пленка призваны предотвращать сращение тканей, не препятствуя их заживлению. При этом пленка полностью биодеградируемая — со временем она рассасывается», - поясняет ученый.

Разработка может стать альтернативой импортным аналогам, которые представлены на рынке ограничено, отмечает Сиротенко. По словам ученого, существующие решения отличаются по составу и свойствам, поэтому называть их прямыми аналогами волгоградской разработки нельзя.

По его данным, сейчас разработчики готовят опытные образцы, которые передадут хирургам. После тестирования материала в клинике планируется передать его в производство. Эта работа ведется при поддержке гранта Российского научного фонда, пишет РИА Новости.