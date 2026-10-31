День работников следственных изоляторов и тюрем в России

День работников следственных изоляторов (СИЗО) и тюрем, отмечаемый в России 31 октября, установлен приказом директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ № 617 от 14 сентября 2006 года.

31 октября в 1963 году Коллегией министерства охраны общественного порядка РСФСР было принято решение о создании следственных изоляторов (СИЗО), как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы. 1 января 1964 года были открыты первые 170 следственных изоляторов. До этого времени таких учреждений не существовало, а заключенные на время следствия и суда помещались в тюрьмы, в которых тогда отбывали уголовные наказания осужденные. Эта дата стала основой для учреждения профессионального праздника — Дня работников СИЗО и тюрем.

Мероприятия, посвященные этом профессиональному празднику, как правило, включают торжественные собрания для работников, награждения грамотами и сувенирами, оглашение благодарностей. Также проходят встречи с работниками-ветеранами.

По данным ФСИН РФ (состояние на 1 января 2023 года) в учреждениях уголовно-исправительной системы содержалось 433 006 человек, функционируют: 35 исправительных колоний особого режима для осужденных при особо опасном рецидиве преступлений, 6 исправительных колоний особого режима для осужденных к пожизненному лишению свободы, 251 исправительная колония строгого режима, 164 исправительные колонии общего режима для осужденных мужчин, исправительные колонии общего режима для осужденных женщин, 94 колонии-поселения, 51 лечебное исправительное учреждение, 23 лечебно-профилактических учреждения, 7 тюрем, 13 воспитательных колоний, 46 исправительных центров, 210 следственных изоляторов.

Также в УИС действуют 71 помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, 25 транзитно-пересыльных пунктов, 321 участок исправительных центров, изолированных участков, функционирующих как исправительные центры, при исправительных учреждениях. При женских колониях имеется 13 домов ребенка.

При исправительных учреждениях имеются общеобразовательные организации и их филиалы, профессиональные образовательные учреждения ФСИН России и их структурных подразделения. Также действуют объекты, используемых для проведения религиозных обрядов и церемоний, в том числе для лиц, исповедующих православие, ислам, буддизм, иудаизм (синагоги, молитвенные комнаты), католицизм и иные религиозные течения.

Имеется Объединенная редакция, издающая журналы «Преступление и наказание», «Ведомости УИС», газету «Казенный дом».

Основным приоритетом в деятельности следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы является надежная изоляция подозреваемых, обвиняемых и осужденных и обеспечение тем самым объективного и полного расследования уголовных дел. А также соблюдение прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных создание условий содержания, соответствующих требованиям федерального законодательства, пишет calend.ru.