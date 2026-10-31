Сотрудники «Михайловского» вместе с жителями села Велья подготовили старинное городище к зиме

Сотрудники Государственного музея-заповедника Александра Пушкина перед выходными провели традиционную октябрьскую уборку на старинном городище Велье. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, музейщики, объединившись с местными жителями, собрали и вывезли палую листву и другой растительный мусор от могил купцов Крестовских и с въездной дороги на территорию городища.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

В музее напомнили, что городище Велье в составе Пушкинского заповедника — памятник оборонного зодчества Псковской земли. Когда-то здесь проходили крепостные стены, защищавшие русские земли от набегов со стороны Ливонии. Сейчас о прошлом говорят земляной вал и старинное место захоронений у бывшего храма Михаила Архангела.

Сегодня на территории «Михайловского» — семь старинных городищ. В их числе — такие знаковые для отечественной истории места, как Воронич, Савкино (Савкина горка), Велье и Врев — объекты археологического наследия федерального значения.

В Пушкинском заповеднике разработан ряд многочасовых тематических экскурсий, маршрут которых предполагает посещение этих памятников. Это, например, экскурсии «В стране, где вольные живали сыны воинственных славян...» (с посещением Воронича и Велья), «Минувшее проходит предо мною...» (с посещением Воронича и Савкиной горки), многие другие.