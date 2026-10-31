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Волонтеры-доноры Псковского филиала университета ФСИН провели акцию по сдаче крови

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Руководители и курсанты Псковского филиала университета ФСИН России посетили Псковскую областную станцию переливания крови, где приняли участие в донорских акциях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в университете.

Фотографии: Псковский филиал университета ФСИН России

«Участие в подобных инициативах стало для многих курсантов доброй традицией. Своим примером они демонстрируют готовность помогать тем, кто нуждается в донорской крови, и вносить личный вклад в сохранение человеческих жизней», – подчеркнули в псковском УФСИН.

Донорское движение в филиале развивается при активном участии Совета обучающихся. По его инициативе ежегодно проводится акция «Для добра не нужен повод», которая объединяет сотрудников и курсантов, желающих внести свой вклад в развитие добровольчества. За последние два месяца около 50 сотрудников и курсантов приняли участие в акциях по сдаче крови.

«Для нашего волонтерского движения донорство – одно из важных направлений работы. Радует, что курсанты откликаются на такие инициативы и готовы находить время, чтобы помочь другим. Ведь за каждым таким выездом стоит возможность спасти чью-то жизнь. Надеемся, что число желающих стать донорами будет только расти», – отметила председатель волонтерского направления Совета обучающихся филиала Мария Злодеева.
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