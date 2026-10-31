Волонтеры-доноры Псковского филиала университета ФСИН провели акцию по сдаче крови

Руководители и курсанты Псковского филиала университета ФСИН России посетили Псковскую областную станцию переливания крови, где приняли участие в донорских акциях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в университете.

Фотографии: Псковский филиал университета ФСИН России

«Участие в подобных инициативах стало для многих курсантов доброй традицией. Своим примером они демонстрируют готовность помогать тем, кто нуждается в донорской крови, и вносить личный вклад в сохранение человеческих жизней», – подчеркнули в псковском УФСИН.

Донорское движение в филиале развивается при активном участии Совета обучающихся. По его инициативе ежегодно проводится акция «Для добра не нужен повод», которая объединяет сотрудников и курсантов, желающих внести свой вклад в развитие добровольчества. За последние два месяца около 50 сотрудников и курсантов приняли участие в акциях по сдаче крови.