День судебного пристава РФ и День менеджера отмечают сегодня

День судебного пристава РФ, День менеджера, Международный день грумера и вегана отмечают сегодня, 1 ноября.

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1 ноября поздравления принимают сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Они обеспечивают исполнение судебных решений и работают с должниками: конфискуют имущество, накладывают аресты и взыскания. Первая единая система судебных приставов появилась в России еще в XV веке. Тогда специалистов по взиманию долгов называли недельщиками, так как работали они по неделям. В их задачи входило оповещение о вызове в суд, розыск обвиняемого и доставка его в суд.

1 ноября 1865 года Александр II подписал документ, определивший статус судебных приставов в России. В положении были собраны все требования к приставам, их обязанности, законы, касающиеся работы службы. Так, они должны были сопровождать присяжных заседателей при выходе из зала суда, пускать по билетам зрителей на судебное заседание, а также объявлять о начале процесса командой «Встать, суд идет!». В 2009 году в Российской Федерации официально учредили праздник в честь судебных приставов, чтобы подчеркнуть значение службы в правовой системе страны.

День менеджера — праздник неофициальный, но очень популярный у специалистов в области управления. В этот день чествуют руководителей отделов разного звена, офис-менеджеров, а также специалистов по продажам, маркетингу, закупкам. У праздника пока нет устоявшихся традиций. Как правило, в коллективах устраивают неформальные мероприятия, вручают символические подарки или грамоты, организуют корпоративные чаепития, тимбилдинги или тематические встречи.

Международный день грумера также является неофициальным праздником, а также поводом выразить признательность специалистам, которые делают из наших лохматых, заросших и разношерстных домашних питомцев ухоженных красавчиков. Груминг существует с древних времен. Есть свидетельства, что еще в Египте и Риме питомцев купали с использованием масел и благовоний. В Викторианскую эпоху появились более специфические техники и стили груминга, особенно для собак. А в 1971 году в США открылась Нью-Йоркская школа груминга — одно из первых учебных заведений, специализирующихся на подготовке профессиональных грумеров.

В 1990-е годы по всему миру начался бум салонов и спа-центров для животных. Сегодня без похода к грумеру не обходится ни один уважающий себя домашний кот или пес.

1 ноября 1994 года Веганское общество Великобритании отметило свой юбилей и 50-летие с момента появления самого понятия веганства. С тех пор дата стала ежегодным праздником всех приверженцев образа жизни, исключающего продукты животного происхождения. Кстати, сам термин «веган» придумал британский общественный деятель Дональд Уотсон: он взял первые три и последние две буквы от английского vegetarian .

В этот день по всему миру проходят познавательные лекции, фуршеты с веганскими блюдами, фестивали и акции в защиту животных. Приверженцы философии часто делают акцент на трех вещах: защита животных, легкое, сбалансированное питание и снижение нагрузки на планету. Однако эта диета часто подвергается критике медицинского сообщества. Врачи предупреждают: многие витамины и микроэлементы, в частности В12, можно получить только из продуктов животного происхождения. Не рекомендуется веганство беременным и кормящим, пишет «Газета.ru».