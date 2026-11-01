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Магнитная буря сегодня: магнитосфера не остынет после шторма и добьёт Землю

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В первое воскресенье ноября 2026 года Земля окажется под влиянием возмущённой магнитосферы.

Изображение сгенерировано нейросетью

Согласно прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA, 1 ноября геомагнитная обстановка останется нестабильной, и в отдельные периоды возможны возмущения, соответствующие слабой магнитной буре уровня G1.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, полностью успокоиться после субботнего геошторма магнитосфера не успеет: Kp-индекс задержится на отметке около 4, что означает активный фон без формальной бури, однако чувствительным к перепадам людям нагрузку стоит дозировать.

Метеозависимые люди в этот день могут ощутить головные боли, скачки артериального давления, общую слабость, головокружение и снижение концентрации внимания. Специалисты рекомендуют соблюдать привычный режим сна и отдыха, избегать переутомления и следить за самочувствием. При этом учёные напоминают, что прогноз обновляется каждые три часа и ещё может измениться, пишет «МК на Сахалине».

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