 
Общество

Филолог считает, что слово «воздухан» войдет в словари молодежного жаргона

0

Слово «воздухан» с большой вероятностью войдет в словари молодежного жаргона, но в академические словари не попадет, сообщила доктор филологических наук, профессор РГПУ имени Александра Герцена Наталия Козловская.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Возможно, и наверняка, слово "воздухан" войдет в словари молодежного жаргона. Предсказать судьбу слова трудно, но, по моим субъективным ощущениям, оно останется в жаргоне и в академические словари не войдет», — сказала Наталия Козловская.

Она отметила, что слово «воздухан» несет негативную окраску и ассоциируется с внутренней пустотой, неосновательностью и стремлением преувеличить свои достижения. В основе значения лежит метафора, близкая к фразеологизму «бросать слова на ветер»: только вместо ветра — воздух, пустота, которой уподобляются слова такого человека.

Появление слова с таким значением эксперт связала с интересом общества к разным социальным и поведенческим типам, пишет «РИА Новости».

«Вспомните "скуфа", "пикми", "альтушку", "тюбика". В заголовках СМИ уже встречаются вопросы вроде "Кто вы — темщик, воздухан или сыночка-корзиночка?» — заключила Наталия Козловская.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026