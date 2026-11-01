Филолог считает, что слово «воздухан» войдет в словари молодежного жаргона

Слово «воздухан» с большой вероятностью войдет в словари молодежного жаргона, но в академические словари не попадет, сообщила доктор филологических наук, профессор РГПУ имени Александра Герцена Наталия Козловская.

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«Возможно, и наверняка, слово "воздухан" войдет в словари молодежного жаргона. Предсказать судьбу слова трудно, но, по моим субъективным ощущениям, оно останется в жаргоне и в академические словари не войдет», — сказала Наталия Козловская.

Она отметила, что слово «воздухан» несет негативную окраску и ассоциируется с внутренней пустотой, неосновательностью и стремлением преувеличить свои достижения. В основе значения лежит метафора, близкая к фразеологизму «бросать слова на ветер»: только вместо ветра — воздух, пустота, которой уподобляются слова такого человека.

Появление слова с таким значением эксперт связала с интересом общества к разным социальным и поведенческим типам, пишет «РИА Новости».