Псковских десятиклассников приглашают на турнир по интеллектуальным играм

Псковский филиал университета ФСИН России проведёт турнир по интеллектуальным играм среди учащихся 10-х классов школ Пскова. Соревнования приурочат ко Дню юриста, который отмечается в России 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета.

Изображение: Псковский филиал университета ФСИН

Турнир состоится 3 декабря. Начало запланировано на 14:30, регистрация участников начнётся в 14:00.

Для участия необходимо до 27 ноября направить заявку на электронную почту pushilin.r.v@60.fsin.gov.ru. В теме письма следует указать: «Интеллектуальный турнир – 2026».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (8112) 696-150 (доб. 81-60-31-80) и 8-999-285-08-78. Контактное лицо — старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Пушилин.