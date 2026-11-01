 
Общество

Число пенсионеров в России приблизилось к 40,5 млн человек

0

В России насчитывается почти 40,5 млн пенсионеров. По данным Социального фонда России, на 1 августа 2026 года в стране было зарегистрировано 40,496 млн получателей пенсий.

Согласно проекту бюджета Социального фонда, представленному главой ведомства Сергеем Чирковым на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, к 2027 году число пенсионеров может достигнуть 43 млн человек.

В 2027 году право на получение страховой пенсии по старости будут иметь мужчины в возрасте 64 лет и женщины в возрасте 59 лет, пишет ТАСС. Речь идёт о мужчинах, родившихся в 1962 году или ранее, и женщинах, родившихся в 1967 году или ранее.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026