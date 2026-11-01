Число пенсионеров в России приблизилось к 40,5 млн человек

В России насчитывается почти 40,5 млн пенсионеров. По данным Социального фонда России, на 1 августа 2026 года в стране было зарегистрировано 40,496 млн получателей пенсий.

Согласно проекту бюджета Социального фонда, представленному главой ведомства Сергеем Чирковым на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, к 2027 году число пенсионеров может достигнуть 43 млн человек.

В 2027 году право на получение страховой пенсии по старости будут иметь мужчины в возрасте 64 лет и женщины в возрасте 59 лет, пишет ТАСС. Речь идёт о мужчинах, родившихся в 1962 году или ранее, и женщинах, родившихся в 1967 году или ранее.