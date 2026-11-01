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Делегация Псковской области участвует в чемпионате «Абилимпикс»

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Представители Псковской области принимают участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс». В деловую программу вошли обучающиеся, педагоги и представители регионального министерства образования. Об этом сообщили в официальном канале правительства Псковской области в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее: Правительство Псковской области

В этом году чемпионат проходит под девизом «Каждая победа начинается с мечты!». Программа охватывает 50 компетенций. В открытых соревнованиях также участвуют представители дружественных стран, в том числе государств объединения БРИКС.

Деловая программа включает три тематических направления: «Профессии будущего: новые возможности для каждого», «От чемпиона к профессионалу: траектории карьеры и наставничество» и «Инклюзивная среда: от ранней помощи семьям до профессионалов — непрерывное образование».

 

Кроме того, в рамках Года единства народов России на площадке чемпионата организовали этнокультурное пространство «Фестиваль региональных компетенций». Участники представляют культуру и традиции своих регионов, национальную кухню, народные промыслы и творчество.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети».

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