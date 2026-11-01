ФСБ задержала несовершеннолетнего по делу о подготовке теракта в «Царицыно»

ФСБ задержала несовершеннолетнего, которого подозревают в подготовке теракта на территории музея-заповедника «Царицыно» в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«В результате проведённых мероприятий задержан несовершеннолетний гражданин», — рассказали в ФСБ.

По данным спецслужбы, подросток публиковал в TikTok фотографии, сделанные в «Царицыно», с подписью I found a place. На других снимках он был запечатлён в тактической одежде, балаклаве, кепке и очках, а также с предметом, похожим на автомат. Все эти вещи сотрудники спецслужбы обнаружили у него дома.

В телефоне задержанного также нашли аккаунт, с которого публиковались угрозы. Кроме того, по информации ФСБ, подросток был подписан на неонацистский Telegram-канал и искал сведения о ранее совершённых терактах, массовых убийствах и других насильственных акциях.

Накануне посольство США в России предупредило об угрозе происшествия с массовыми жертвами в музее-заповеднике «Царицыно» и рекомендовало американским гражданам не приближаться к этой территории, пишет РИА Новости.

Позднее ФСБ подтвердила, что получила от американской стороны информацию о возможной подготовке теракта и начала проверку. Музей-заповедник временно закрыли, посетителей эвакуировали.