В России рассказали, как обратить вспять диабет второго типа у половины пациентов

Программа низкокалорийного питания и физических упражнений помогла добиться ремиссии сахарного диабета второго типа более чем половине молодых участников исследования. За 24 недели положительного результата достигли 54% человек, тогда как в группе стандартного лечения показатель составил около 4%. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Regional Health — Americas.

В исследовании RESET for Remission, которое проводилось в Великобритании и Канаде, участвовали 96 человек в возрасте от 18 до 45 лет с диабетом второго типа и ожирением. Средний возраст добровольцев составлял 38 лет. Участники не получали инсулин.

Пятьдесят человек прошли интенсивную программу питания и тренировок, остальные 46 продолжили стандартное лечение.

Первые 12 недель участники экспериментальной группы придерживались рациона с энергетической ценностью 800–900 килокалорий в сутки. Также они занимались аэробными и силовыми упражнениями: две тренировки в неделю проходили под наблюдением специалистов, ещё одну необходимо было выполнять самостоятельно.

Следующие 12 недель были посвящены поддержанию сниженного веса и самостоятельной физической активности.

К концу исследования ремиссии достигли 27 из 50 участников интенсивной программы и двое из 46 человек в контрольной группе. Её определяли как снижение уровня гликированного гемоглобина HbA1c ниже 6,5% при отсутствии сахароснижающих препаратов в течение не менее 12 недель.

Программа также помогла участникам снизить вес. Средняя потеря массы тела среди прошедших итоговое взвешивание составила