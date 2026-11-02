Более 100 человек приняли участие в форуме «Доброволье.60» в Псково-Печерском монастыре

XII молодежный антинаркотический форум «Доброволье.60» завершил свою работу на территории Паломнического центра Псково-Печерского монастыря. Как сообщили в управлении МВД России по Псковской области, несколько дней более 100 волонтеров, педагогов и учащихся из 16 муниципалитетов региона создавали будущее безопасного поколения.

Фотографии: управление МВД России по Псковской области / Мах

Участники посетили познавательные лекции, открытые диалоги с экспертами, участвовали в практических тренингах, прошли антинаркотические квесты.

Также на форуме прошел конкурс видеороликов антинаркотической социальной рекламы, где волонтеры смогли проявить свой творческий потенциал. Мероприятие завершилось презентацией проектных работ.

Главная цель «Доброволье.60» — подготовить волонтеров-лидеров. Теперь свои знания ребята понесут в школы, колледжи и вузы по всей области.