Российские ученые подтвердили шансы на занесение жизни из космоса

Российские ученые подвели итоги эксперимента, в котором проверили идею попадания микроорганизмов на Землю из космоса. Об их результатах рассказали специалисты.

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Эксперимент проводили на биоспутнике «Бион-М» № 2, который в августе–сентябре 2025 года совершил месячный полет на околополярной орбите на высоте 370–380 километров. При этом на внешней обшивке аппарата были установлены имитаторы метеорита — базальтовые диски. Их закрепили в области, которая испытывает наибольший нагрев при спуске. Внутри дисков ученые разместили культуры микробов.

«Оказалось, что после посадки выжили термофильные анаэробные бактерии, которых изначально нашли в горячих источниках на Камчатке. Они были смешаны с глауконитом — природным минералом, который, по-видимому, защитил микроорганизмы от высоких температур», — сообщил один из организаторов эксперимента, научный сотрудник лаборатории микробиологии среды обитания и противомикробной защиты ИМБП РАН Александр Гуридов.

По словам исследователей, особенность этих бактерий — в том, что они не образуют споры и переживают экстремальные условия в высушенном виде. Также после возвращения спутника ученые специальными методами «оживили» спорообразующий штамм — сенную палочку.

Полученные результаты стали новым свидетельством в пользу литопанспермии — гипотезы о том, что жизнь может распространяться между планетами с помощью комет и астероидов. Таким же образом первые живые организмы могли проникнуть на Землю, объяснили ученые.

Над исследованием работали сотрудники Института медико-биологических проблем РАН, ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН и некоторых других научных центров, пишут «Известия».