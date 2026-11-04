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Без звонков и очередей: псковичам рассказали о возможностях чат-бота МФЦ в MAX

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Записаться на приём в МФЦ или узнать о готовности документов теперь можно в телефоне. Если раньше для этого нужно было звонить на «горячую линию» или лично приходить в ведомство, то теперь всё стало проще. Для этого в мессенджере MAX работает чат-бот МФЦ Псковской области. Как им пользоваться и насколько востребован новый сервис, рассказала директор регионального МФЦ Ольга Степанова в эфире программы «Цифровизация для всех и для каждого» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Чат-бот запустили в начале ноября 2025 года. Он позволяет записаться на приём в удобное время, отменить запись, проверить статус заявления, узнать адреса отделов и режим их работы. 

«Гражданин в любое время, даже не выходя из дома, может зайти в MAX, найти наш чат-бот и записаться на приём», - рассказала Ольга Степанова.

Если планы изменились, запись можно отменить. Никаких наказаний за это не будет: просто освободившееся время сразу станет доступно другим посетителям. 

Ещё одна возможность - отслеживание документов. После подачи заявления человек сможет получать уведомления о том, когда документы поступили в ведомство, были рассмотрены и готовы к выдаче.

«Не нужно звонить и спрашивать, готовы ли документы, когда они будут готовы», - отметила руководитель МФЦ.

За первые девять месяцев 2026 года через чат-бот оформили более 12 тысяч предварительных записей. За тот же период пользователям направили свыше 280 тысяч уведомлений. Число уникальных пользователей сервиса, по приведённым в эфире данным, превысило 16 тысяч.

После получения услуги через чат-бот также можно оценить качество обслуживания. Пользователю направляют ссылку на сервис «Ваш контроль», где он может оставить отзыв о работе МФЦ.

По словам Ольги Степановой, число обращений через чат-бот продолжает расти, а сам сервис помогает посетителям экономить время. 

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